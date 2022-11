Juventus su Karsdorp, la Roma chiede 17 milioni

AS ROMA NEWS – C’è subito una prima pretendente per Rick Karsdorp, terzino che sembra essere entrato in rotta di collisione con Josè Mourinho dopo i fatti di Sassuolo.

“L’ho invitato a trovarsi un’altra squadra a gennaio“, le parole del tecnico portoghese. E una squadra che lo vuole sembra già essersi materializzata. Almeno stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport in prima pagina.

“Juve, colpo su colpo” titola il quotidiano sportivo milanese. Il primo rinforzo dei bianconeri per gennaio sarebbe proprio Rick Karsdorp, mentre in estate si punta tutto su Milikovic-Savic.

Per quanto riguarda il terzino giallorosso, la Roma chiede ben 17 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra che i bianconeri non possono di certo spendere a gennaio: ecco allora che la soluzione potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto a giugno.

