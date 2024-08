Juventus, Thiago Motta: “Mi aspetto la miglior versione della Roma. Non dimenticherò mai quello che De Rossi ha fatto per me”

NOTIZIE AS ROMA – Thiago Motta, tecnico della Juventus, parla alla vigilia della gara contro la Roma, in programma domani sera all’Allianz Stadium. Queste le sue parole:

Come avete vissuto questa settimana?

“Molto bene, eravamo preparati per questo tipo di mercato. Abbiamo fatto un grande lavoro, portando giocatori forti e di talento che arrivano per completare un gruppo di giocatori forti e di talento. Sono felice”.

I tre nuovi come stanno: Gonzalez, Koopmeiners e Conceição?

“Molto bene, sono arrivati con l’atteggiamento giusto. Non devo scoprire io il loro talento, lo devono mettere a disposizione della squadra”.

Sono pronti?

“Tutti sono pronti per giocare, dimostrano in allenamento di avere voglia di fare. Domani, come sempre, ne giocheranno 11 e avremo la possibilità di cambiarne 5”.

Che tipo di partita sarà con la Roma?

“Sarà una bella partita contro una squadra forte e determinata, con un grande allenatore e davanti al nostro pubblico. La affronteremo con grande entusiasmo e spirito positivo, abbiamo lavorato bene durante la settimana”.

Che rapporto ha con De Rossi?

“Un buonissimo rapporto anche se lui è a Roma e io a Torino. Siamo stati insieme in Nazionale, è stato un grande giocatore e un grande compagno di squadra. È un grande allenatore, giusto per la Roma. Non dimenticherò mai quello che ha fatto nel periodo in cui non era facile per me. È facile pensare le cose, ma non è facile dirle e soprattutto andare incontro a tante opinioni diverse. Lui in quel momento lo ha fatto, sono molto grato e non lo dimenticherò mai”.

È la situazione migliore per arrivare a questa sfida?

“Ogni partita ha una sua storia, abbiamo fatto una buona preparazione con grande entusiasmo e responsabilità. Come sempre, sappiamo chi avremo di fronte domani e sarà una bella partita”.

Quali sono i pericoli principali di domani?

“Domani affronteremo una squadra forte e determinata in uno stadio pieno. Abbiamo fatto una buona preparazione con entusiasmo, spirito positivo, responsabilità e lavoro quotidiano per trovarsi al massimo per questa partita. Sarà una bellissima gara”.

La squadra? Djalò che contributo può dare?

“Djalò, Kostic e Arthur fanno parte della Juventus, il mercato in uscita è ancora aperto. Il nostro obiettivo è concentrazione massima contro la Roma, è una partita importante perché è la prossima. Sono felice del mercato, sono arrivati giocatori forti e di talento per completare già una squadra forte”.

Siete gli unici a punteggio pieno, troppi complimenti ricevuti?

“Siamo solo alla terza giornata, provo sempre a mantenere un equilibrio e a non ascoltare troppo elogi e critiche, mantenendo la linea di lavorare con grande impegno e responsabilità e continuando in avanti. Domani abbiamo un avversario forte, noi andremo al massimo per fare la nostra partita rispettando sempre l’avversario. Tutto il resto conta pochissimo per me adesso”.

Quali sono gli elementi che le fanno pensare che sarà una grande stagione?

“Tutti questi ragazzi hanno fatto un grande sforzo per venire qui, sono ragazzi di grande talento, hanno fame e sono intelligenti, loro devono mettere il talento a disposizione della squadra”.

Daniele De Rossi in difficoltà?

“Difficoltà? Siamo solo alla terza giornata di campionato. L’anno scorso Daniele quando è subentrato in un momento difficile ha fatto un finale di stagione di grandissimo livello. Lo conosco molto bene, siamo stati compagni in Nazionale. La cosa che mi è sempre piaciuta di lui è che affronta la situazione come ritiene giusto, anche andando incontro a tantissime opinioni diverse ed è stato il mio caso. Quando mi è stata consegnata la maglia numero 10 in Nazionale, andando incontro a tantissime opinioni diverse ha dato il suo giudizio in quel momento. Non aveva bisogno di farlo, poteva pensare di non dirlo ma lui l’ha detto. Gli sono riconoscente e grato sia per il compagno che è stato sia perché in un momento di difficoltà per un compagno ha cercato di difendermi. Questo è Daniele, per questo si trova per merito suo in una grande squadra come la Roma. Domani saremo avversari, ma gli auguro sempre il meglio”.

I giovani?

“È merito loro e non mio, dimostrano di poter partecipare, giocare e aiutare. È merito anche di altri come Cambiaso, Gatti e Bremer che hanno aiutato i ragazzi”.

Cosa può dire la partita di domani?

“Siamo alla terza giornata, la partita è bella da giocare. Noi siamo al massimo, concentrati e determinati, dobbiamo pensare a noi e a fare una grande prestazione”.

A che punto sono i vostri meccanismi difensivi e terrà la linea più alta contro Dybala e Soulé?

“La Roma ha giocatori forti, se concediamo troppo sono difficili da difendere. Dovbyk è un giocatore che attacca tantissimo la profondità. Dobbiamo difendere da squadra, capire il momento sia in fase difensiva sia offensiva. È il bello del gioco del calcio”.

Tra i nuovi chi è in forma e chi è convocabile?

“Tutti in forma, tutti convocabili e tutti potranno partecipare domani”.

Yildiz potrà cambiare posizione con i nuovi arrivati?

“Quando la squadra avrà bisogno potrà giocare in tante posizioni e ruoli diversi, dipenderà dal suo stato di forma e dalle squadre che affronteremo. Il ragazzo è forte, si adatta facilmente a qualsiasi cosa chiediamo in campo”.

Con l’Empoli la Roma era in difficoltà nelle transizioni negative, la Juventus ha mostrato cose positive nelle ripartenze. Quanto questi aspetti potranno incidere?

“Domani è una partita diversa, dobbiamo essere pronti a tutto”.

Gli infortunati?

“Ancora no, speriamo di riaverli dopo la sosta”.

Domani si aspetta una Roma più difensiva?

“Mi aspetto una Roma forte, competitiva e determinata. Siamo alla terza giornata, domani ci aspettiamo la miglior versione della Roma e noi pronti ad affrontarla al massimo”.

Quali sono le squadre più accreditate per la lotta scudetto?

“Siamo concentrati sulla Roma, è la cosa più importante perché la partita è domani sera. Tutta la nostra concentrazione è su domani, il campionato è lungo e cambia in continuazione”.

Con De Rossi parlavate del calcio che avevate in mente?

“È passato tanto tempo. Abbiamo sempre parlato di calcio, ognuno con la sua idea. Non è un caso che io sia sulla panchina di una squadra storica e lui sia sulla panchina della sua squadra del cuore. È un ragazzo che ha voluto sicuramente fortemente stare lì, io ho fatto il mio percorso per stare qui oggi. Mi sento un privilegiato e immagino anche lui. Con grande entusiasmo e spirito positivo lavoro per portare sempre più in alto la squadra”.