Roma, acquisti e cessioni: l’impatto sul bilancio 2024/25 in positivo per circa 38 milioni

AS ROMA NEWS – È terminata la sessione estiva del calciomercato, anche se resta aperta la finestra per eventuali ingressi a parametro zero. Cosi calcioefinanza.it ha analizzato tutte le entrate e le uscite della Roma anche in chiave bilancio.

Per quanto riguarda le operazioni in entrata, considerando ammortamenti dei calciatori acquistati e stipendi lordi, dovrebbe tradursi in 53,7 milioni di euro come impatto a bilancio. Questi i dati per ogni singolo giocatore:

Ryan: 925.000

Angelino: 4,02 mln

Dahl: 2,65 mln

Abdulhamid: 2,47 mln

Le Fée: 8,85 mln

Koné: 9,18 mln

Soulé: 9,74 mln

Dovbyk: 12,57 mln

Shomurodov: 1,96 mln

Saelemaekers: 1,3 mln

In uscita la Roma ha piazzato Aouar e Belotti, risparmiando inoltre sui vari rientri dai prestiti e rescindendo il contratto a Karsdorp. Il tutto, considerando anche le plusvalenze realizzate, dovrebbe avere un impatto positivo sul bilancio per 91,6 milioni. Questi i dati dei singoli giocatori:

Rui Patricio: 8,58 mln

Kristensen: 3,70 mln

Spinazzola: 11,66 mln

Llorente: 3,53 mln

Huijsen: 370.000

Karsdorp: 5,07 mln

Aouar: 15,93 mln

Renato Sanches: 7,66 mln

Lukaku: 15,62 mln

Belotti: 6,22 mln

Azmoun: 3,14 mln

Bove: 3,35 mln

Solbakken: 917.000 mln

Abraham: 5,89 mln

In sintesi l’impatto sul bilancio 2024/25 dovrebbe essere in positivo per circa 38 milioni totali, mentre considerando unicamente i cartellini dei giocatori ceduti e acquistati a titolo definitivo, è in negativo di circa 94 milioni.

Fonte: Calcioefinanza.it