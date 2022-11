Karsdorp, il caso si sgonfia. Dybala c’è per il Torino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala e Rick Karsdorp, due rebus da sciogliere in vista della partita di domani pomeriggio ore 15 allo Stadio Olimpiico contro il Torino che chiuderà questa prima parte di stagione.

L’argentino ieri ha svolto gran parte della seduta in gruppo, e quasi certamente sarà convocato per l’ultimo appuntamento prima del Mondiale (a cui prenderà parte dopo la chiamata di Scaloni).

I giornali questa mattina si dividono sull’utilizzo dell’attaccante: la versione più accreditata è che la Joya partirà dalla panchina, per giocare uno spezzone della ripresa, specialmente se la squadra dovesse avere bisogno della sua classe per sbloccare la partita. Ma c’è anche chi, come il Corriere dello Sport, pensa che l’argentino possa partire addirittura dal primo minuto. Staremo a vedere.

Intanto si sgonfia il caso Karsdorp: il terzino olandese ieri si è allenato regolarmente, ed è apparso anche piuttosto sereno e sorridente. La società ha lasciato che fosse Mourinho ad occuparsi della vicenda, preferendo non metterci bocca.

Resta da capire se il terzino sarà convocato o meno dal tecnico per la partita di domani: l’Olimpico potrebbe non riservargli una bella accoglienza, e anche per questo non è da scartare l‘ipotesi che l’olandese finisca in tribuna.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Il Tempo / Corriere della Sera