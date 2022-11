Torna Camara, conferma per Volpato: le scelte di Mou per il Torino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In attesa di capire cosa farà Mourinho con Rick Karsdorp domani, e cioè se l’olandese finirà o meno in tribuna, sarà Celik il nuovo titolare della corsia destra.

La formazione per la partita di domani contro il Torino resta incerta: la difesa, come al solito, sarà il reparto che non regalerà sorprese, con il terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibanez a giocare titolare.

A centrocampo pare certo il rientro di Camara dal primo minuto, con uno tra Cristante (favorito) e Matic ad affiancarlo. A destra, come detto, agirà Celik, mentre a sinistra El Shaarawy e Zalewski si giocano l’altra maglia.

In attacco scontata la presenza del redivivo Abraham. Alle sue spalle dovrebbero agire Zaniolo e Volpato, che Mou dovrebbe confermare vista l’assenza di Pellegrini. Più difficile che giochi il grande ex della partita, Andrea Belotti, apparso decisamente poco in palla nelle ultime apparizioni.

Dybala partirà quasi sicuramente dalla panchina, pronto a subentrare in caso di necessità nella ripresa.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / La Repubblica / Corriere dello Sport