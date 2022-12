Karsdorp, il sindacato dei calciatori contro la Roma: “E’ mobbing”. Ma il terzino gioca…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il sindacato dei calciatori si schiera con Karsdorp e attacca la Roma con un comunicato dai toni molto forti.

“La FIFPRO condanna fermamente il trattamento riservato a Rick Karsdorp, vittima di una campagna di mobbing. Il calciatore è stato accusato pubblicamente di essere un”traditore”, un termine offensivo e infondato“.

Il riferimento è ai fatti successivi a Sassuolo-Roma, con le dichiarazioni di Mourinho alla stampa (con il tecnico che però non fece nessun nome), l’assenza dalla tournée giapponese dell’olandese e la successiva multa comminata dal club.

“Un procedimento disciplinare ingiustificato”, afferma la FIFPro, che “chiede che i diritti del calciatore siano rispettati“. Un comunicato però che arriva a caso chiuso, con il terzino che non è mai stato messo fuori rosa e che anzi è tornato regolarmente ad allenarsi con la squadra e a giocare con la Roma, come successo nelle ultime amichevoli in Porogallo.

Il caso Karsdorp è rientrato ormai da tempo grazie al lavoro di mediazione fatto da Tiago Pinto. Il calciatore si è allenato bene in Portogallo, giocando anche due partite. Non sarà amore, ma neanche mobbing. La Roma dunque respinge tutte le accuse.

E per quanto riguarda il futuro di Karsdorp., la posizione del club rimane la stessa: con un’offerta concreta il calciatore verrà ceduto, come da sua volontà. Senza invece, rimarrà a disposizione di Mourinho.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport