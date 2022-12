ROMA-RKC WAALWIJK 3-0: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ terminata anche la terza e ultima amichevole della Roma di questo ritiro in Algarve, impegnata questo pomeriggio contro il RKC Waalwijk, squadra che milita in Eredivisie.

I giallorossi hanno battuto gli olandesi col punteggio di tre a zero grazie alle reti di Abraham, El Shaarawy e Zaniolo.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, premettendo che si trattava di una semplice gara amichevole.

TOP DEL MATCH

Il ritorno al 4-2-3-1 – Mou nel primo tempo ripropone questo sistema di gioco e la squadra appare più brillante ed offensivamente più efficace, anche se più esposta alle ripartenze avversarie.

Zalewski – Schierato nel ruolo di terzino sinistro di una difesa a 4 il polacco si distingue per l’abilità in fase di spinta ma anche per l’attenzione difensiva.

Ibanez – Bene anche da centrale in coppia con Kumbulla, il brasiliano copre bene gli spazi grazie alla sua velocità. Puntuale nelle chiusure.

L’attacco del primo tempo – La formula con Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy dietro Abraham ha regalato più vivacità e imprevedibilità al reparto avanzato.

La mancanza di infortuni – Il mini ritiro si è concluso senza infortuni, e questo è l’aspetto più positivo in vista della ripresa del campionato.

FLOP DEL MATCH

Spinazzola – Entrato nella ripresa, ha palesato un evidente ritardo di condizione. Siamo ancora molto lontani dallo Spinazzola ammirato prima dell’infortunio.

L’inconsistenza dell’avversario – Il test di oggi è stato utile a mettere benzina nelle gambe, ma è di sicuro poco probante: il Waalwjik è apparsa una squadra decisamente modesta. Contro il Bologna sarà tutt’altra cosa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini