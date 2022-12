Tutti vogliono Mou: ora anche il Brasile si muove. I dubbi dello Special One sulla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo il Portogallo. Anche il Brasile fa sul serio per Mou. Dopo aver incassato il no di Ancelotti e Guardiola, ora la nazionale verdeoro punta lo Special One. E prepara l’assalto.

Un intermediario, racconta l’edizione odierna de La Repubblica, partirà in queste ore da San Paolo. Sulla sua agenda, un solo nome: quello dello Special One. Il Brasile, la nazionale pentacampione ai Mondiali, vuole regalarsi un tecnico all’altezza della fama delle proprie stelle.

Ednaldo Rodrigues, il presidente della Cbf, la federcalcio brasiliana, ha deciso di prendere personalmente in mano il dossier e ha dato mandato a un potente agente internazionale di iniziare a tessere i rapporti e a sondare le disponibilità dei migliori tecnici al mondo.

Che nel frattempo deve dare una riposta al Portogallo: in patria parlano di un incontro tra Mourinho e la federazione fissato per il 26 dicembre, giorno però in cui il tecnico sarà a Trigoria per dirigere l’allenamento della Roma dopo i giorni di vacanza concessi per Natale. Lo Special One è rimasto in Portogallo per festeggiare con la famiglia e ogni giorno (si parla di oggi o domani) potrebbe essere quello buono per incontrare i vertici della federazione lusitana.

La Roma dal canto suo attende, forte di un contratto fino al 2024: da Trigoria fanno sapere che non accetteranno l’ipotesi di un doppio incarico. Resta tutto in mano a Mou, che in questi giorni si è trincerato nel silenzio e che potrebbe tornare a parlare con i giornalisti non prima del 14 gennaio, alla vigilia di Roma-Fiorentina. Le due giornate di squalifica prese dopo l’espulsione di Roma-Torino saranno utili a protrarre il silenzio e il deleterio gioco delle parti sul futuro dell’allenatore.

Le ultime settimane infatti hanno accentuato delle ruvidità tra il tecnico e il club. Perché Mourinho non è soddisfatto della crescita e delle ambizioni della squadra e della società. Dall’atteggiamento di alcuni giocatori, anche leader, fino alle possibilità economiche e alle risposte del club alle sue richieste di mercato. E per questo starebbe seriamente riflettendo sul suo futuro.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo / Corriere della Sera