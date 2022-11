Karsdorp, la Roma pronta a liberarlo gratis. E la Juve si fa avanti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Continua a tenere banco sui giornali il caso Karsdorp, destinato a non fare più ritorno a Roma dopo lo scontro durissimo avuto con Mourinho nel post partita di Sassuolo.

Il terzino olandese, dopo aver saputo che non sarebbe stato convocato per l’ultima col Toro, ha fatto immediatamente i bagagli e dopo aver salutato la squadra ha lasciato Trigoria, direzione Amsterdam.

Se da una parte è scontata la sua cessione a gennaio, con Tiago Pinto già al lavoro per trovargli una sistemazione, non è chiaro in che modo la Roma abbia intenzione di privarsi dell’olandese.

I giornali si dividono: c’è chi parla della volontà del club capitolino di monetizzare qualcosa dalla cessione dell’olandese, aprendo anche a un prestito con obbligo di riscatto, ma c’è anche chi ipotizza (La Repubblica) uno scenario più estremo, con la Roma pronta addirittura a liberare il terzino gratis pur di disfarsene e risolvere la grana in fretta.

Intanto al momento il club che pare più interessato a Karsdorp è la Juventus di Allegri, alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra: già allacciati i primi contatti con l’agente del calciatore per capire la fattibilitò dell’operazione.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero