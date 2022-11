Solbakken non basta: Mou vuole un centrocampista, piace Hjulmand

AS ROMA NEWS – Con la lunga pausa per il Mondiale appena cominciata, sui giornali è tempo di concentrarsi nuovamente sul mercato, quello invernale che scalda i motori in vista di gennaio.

In casa Roma Mourinho si è dimostrato piuttosto scettico sul fatto che il club possa regalargli gli acquisti di cui avrebbe bisogno: lo Special One infatti gradirebbe avere subito un rinforzo a centrocampo, considerando che non sa come potrebbe tornare Wijnaldum dopo il lungo stop per via della frattura alla tibia.

L’allenatore portoghese chiede da tempo un regista top che possa cambiare volto alla squadra, e che possa dare “luce” a una squadra che si affida altrimenti alle giocate di Dybala per accendersi. Per ora Pinto è riuscito solo a regalargli Matic, che però a 34 anni comincia ad accusare qualche acciacco.

Il nome che sta circolando nelle ultime ore è quello di Morten Hjulmand, 23 anni, centrocampista danese del Lecce. Il giocatore, che all’Olimpico si fece espellere dopo pochi minuti di gioco, sta facendo molto bene in Salento e sta attirando su di sé l’interesse di diversi club esteri (Borussia Dortmund su tutti) oltre a quello della Roma. Il Lecce spara alto: servono 20 milioni.

Detto che a Mou piacerebbe avere anche un rinforzo in difesa di piede mancino, per il momento l’unico acquisto certo è quello di Ola Solbakken, in arrivo a zero dal Bodo/Glimt. Un giocatore che difficilmente però spariglierà le carte in casa giallorossa.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / Il Messaggero/ Corriere dello Sport