KARSDORP: “L’Ajax ci presserà ma noi vogliamo passare il turno. L’Europeo? Ora penso alla Roma””

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il terzino giallorosso Rick Karsdorp parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Ajax, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Queste le dichiarazioni del calciatore olandese:

Che partita ti aspetti?

“L’Ajax è una squadra che vorrà pressarci, vuole giocare con la palla e mi aspetto una pressione alta e tanto possesso palla. Sarà un match interessante”.

Quanta soddisfazione ti darebbe ottenere la qualificazione? Vivi il match come un derby da ex Feyenoord?

“La rivalità tra Ajax e Feyenoord è molto sentita, come Roma-Lazio, ma ora sono un giocatore della Roma. Mi aspetto una bella partita, come quella dell’andata. Vogliamo passare il turno”.

Credi di meritare l’Europeo?

“Negli ultimi tre anni non ho giocato molto, ora sto tornando sui miei livelli. Questa domanda va fatta ad altri, io penso a giocare e continuare così. Ora penso alla Roma e non all’Europeo”.

Com’è affrontare una squadra olandese?

“Chiaramente è una cosa stimolante. L’Ajax ama giocare bene a calcio, non vedo l’ora di giocare domani”.

Cosa ti manca per essere al top?

“Un giocatore deve sempre migliorare, ho ancora margini di miglioramento. Voglio giocare il più possibile, con costanza e ad alti livelli. per questo ho rinnovato, mi sento a mio agio ora. La scorsa stagione è stato importante fare un passo indietro e tornare al Feyenoord, ora sto giocando e voglio continuare così”.

Le differenze nel tuo ruolo tra Olanda e Italia?

“Sono molte, dipende dal mister. Ci sono sfumature tattiche in base alla provenienza dell’allenatore”.