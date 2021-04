“ON AIR!” – SAVELLI: “Roma favorita, ma non puoi pensare che sia fatta”, BERSANI: “A prescindere da come finirà, via portiere e attaccante”, FOCOLARI: “Quello che ha fatto Gasperini è gravissimo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le Candela: “Siamo più forti noi, semifinale in cassaforte al 99%”

frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Il risultato dell’andata ha un peso. Aver vinto fuori casa come impatto dei gol di trasferta c’è, eccome. La Roma ora è favorita, ma non puoi scendere in campo pensando che sia fatta. Ma sono certo che nessuno nello spogliatoio avrà questo approccio. L’Ajax è una squadra forte, ma con dei limiti, con pregi e difetti. Ma parliamo di una squadra che la Roma ha battuto. E la vittoria di Amsterdam non è un evento, partite così se ne vincono tutte le settimane…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Candela? E’ vero, certe cose non si dicono mai. La partita di domani è difficile, ma non è impossibile. Non ti presenti come a Roma-Barcellona, che ci presentavamo allo stadio come una partita impossibile. Questa è una partita che si può fare. Abbiamo il vantaggio dei due gol in trasferta, e loro non sono la squadra che pensavamo. L’Ajax ha tanti ragazzini, qualcuno di questi diventerà fortissimo, ma non sono quei giocatori che ti ammazzano…Per cui dai, su…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La testa è tutta sulla partita di domani. La Roma parte da una situazione di vantaggio, speriamo bene. Poi nella fase a eliminazione diretta la Roma le ha vinte tutte, cinque su cinque. Il pubblico che tornerà negli stadi? Peccato che la Roma giocherà fuori casa le ultime due partite di campionato…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Nuova chance per Pau Lopez? A prescindere da come finirà l’Europa League, io a fine stagione la prima cosa che faccio è cambiare portiere e attaccante. Questo è poco ma sicuro. Se cambiare pure allenatore non lo so, magari è lui che ci saluta. L’allenatore è una cosa a parte, ma portiere e centravanti vanno cambiati. Poi se ci faranno vincere la coppa saremo grati per sempre a loro, sarebbe un risultato memorabile. Però ora non cominciamo a riabilitare tutti quanti. La Roma è settima in campionato e io non dimentico tutto quello che è successo in questa stagione. Ora vanno fatte delle scelte anche in base al rendimento degli ultimi due anni: la Roma ha bisogno di un portiere più forte e di un attaccante più prolifico e più giovane, e parlo di un centravanti titolare perchè Mayoral verrà confermato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Gasperini ha sbroccato su questa storia del doping, non è così semplice come l’abbiamo messa ieri. Quello che ha fatto è una cosa molto brutta. Se il giocatore non si faceva l’esame antidoping, rischiava 4 anni di squalifica… Roma-Ajax? La Roma ha dimostrato di poter reggere il confronto con gli olandesi. Deve giocare senza paura e non prendere gol nei primi 25 minuti, perchè poi ti può prendere l’ansia. La Roma può segnare, e deve fare almeno un gol, perchè poi l’Ajax dovrebbe farne 3 per passare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “In Europa il percorso della Roma è stato eccellente. Mi inquieta molto il gioco da dietro, i pericoli sono venuti da quelli nel match di andata, e devono stare particolarmente attenti. Gli errori determinano quanto un grande attaccante, e la Roma deve stare molto attenta a questo…”

Luigi Ferrajolo (Radio Radio): “Roma-Ajax? La partita di andata deve darti un sacco di insegnamenti. La Roma nel primo tempo ha tenuto la partita sul pianto di equilibrio, non facendosi mettere sotto. Poi ha fatto quella sciocchezza, ha preso gol e non c’ha capito più nulla. Secondo me la Roma deve giocare come nel primo tempo dell’andata, difendendosi ma anche attaccando e mettendo paura all’Ajax, perchè se pensi solo di difendere il 2 a 1 faresti un grave errore…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Roma-Ajax? Bisognerà fare un gol o due domani, non puoi pensare di fare la partita di ieri del PSG, perchè non hai Mbappè e Neymar. Hai un buon vantaggio, ma non devi approfittarne troppo. E soprattutto non devi dare entusiasmo all’Ajax, che se prende morale può crearti un sacco di problemi…”

Redazione Giallorossi.net