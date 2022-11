Karsdorp non convocato da Mourinho: il terzino lascia Roma con la famiglia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rick Karsdorp anticipa il suo addio alla Roma lasciando la Capitale nel giorno in cui i giallorossi affronteranno il Torino all’Olimpico.

Il terzino olandese è infatti partito da Fiumicino insieme alla sua famiglia, lasciando la Capitale a poche ore dalla partita della squadra contro i granata.

L’olandese, non convocato da Mourinho, non solo non sarà in panchina, ma non sarà nemmeno allo stadio, dove molto probabilmente sarebbe stato accolto dai fischi dei tifosi.

L’addio di Karsdorp appare sempre più probabile, in attesa di sapere cosa dirà Mourinho a margine della partita di oggi.

Giallorossi.net – G. Pinoli