Karsdorp, querelle infinita: torna a Trigoria, ma non vuole partire per il Portogallo. La situazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non sembra essere finita qui la querelle Karsdorp. Il terzino ha fatto rientro dalla Thailandia e ora si trova di nuovo in Olanda. Domani il calciatore sarà regolarmente a Trigoria in vista della ripresa degli allenamenti.

Ma l’olandese chiederà un colloquio con Tiago Pinto: il giocatore sembra orientato a chiedere al club di non farlo andare in Algarve e manifesterà al general manager la difficoltà nel trovarsi per una settimana intera con un allenatore che ha detto esplicitamente di non gradirne più la presenza.

La situazione dunque resta ingarbugliata: cosa deciderà di fare la Roma? Accontenterà Karsdorp, tenendolo fuori rosa fino a gennaio? Oppure chiederà al giocatore di comportarsi da professionista e di rimettersi a disposizione del tecnico almeno fino a gennaio?

La soluzione migliore per tutti sarebbe quella di separarsi già all’inizio del nuovo anno, quando il mercato sarà aperto: Lione e Marsiglia continuano ad essere interessate, la Juventus anche ma solo in prestito, formula che invece non è prevista dalla Roma.

Fonte: Gazzetta dello Sport