Karsdorp non sarà convocato per Lecce-Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Niente ritorno in squadra per Rick Karsdorp, almeno per il momento.

Il calciatore, riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport in questi minuti, non sarà convocato per la partita di domani contro il Lecce.

Resta da capire se alla base della scelta del mister ci sia un problema fisico (il terzino stava recuperando da un problema fisico) o se la frattura col tecnico non sia ancora ricomposta del tutto.

Fatto sta che domani la Roma non potrà contare sul terzino olandese: a destra dunque è ballottaggio tra Zalewski, favorito, e Celik.