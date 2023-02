“ON AIR!” – FOCOLARI: “Ma se Mou lascia la Roma dove va?”, CORSI: “Le parole di Pinto? A Dybala gli sarà preso un colpo”, ROSSI: “Wijnaldum al 70% ad aprile sarà la nostra carta vincente”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho è garanzia, è importante averlo perchè se va via lui non so che fine fa Dybala. Se Pinto dice che tra 3-4 anni la Roma sarà più forte, ma uno come lui che ha 29-30 anni, che fa? Aspetta 34 anni per vincere qualcosa? Perciò credo che Dybala ci penserà, perchè se sente che servono 3-4 anni per vincere gli prende un colpo. Mourinho oggi non parla, altrimenti poi gli tocca a rispondere a Tiago Pinto…”

David Rossi (Rete Sport): “Su Wijnaldum sono contento, io il prossimo mese e mezzo me lo prendo come rodaggio, dal primo aprile lo voglio al 60-70%. Se la Roma fa il suo e riesce a mantenere uno standard importante per il prossimo mese e mezzo, restando tra le prime quattro posizioni o giù di lì, e fa il miracolo di mantenersi in Europa, poi ad aprile e maggio si decide tutto. E avere un Wijnaldum al 70% sarebbe una carta che si rivelerebbe vincente, ne sono convinto… Karsdorp? Non me ne frega niente del perchè sarebbe reintegrato, per me è stato uno dei pochi sbagli di Mourinho in carriera, quella era una cosa di spogliatoio e doveva restare lì. Parlarne come un traditore ha creato un problema a giocatore e club, che infatti poi non è riuscito a venderlo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Karsdorp potrebbe essere reintegrato, ora bisogna fare quadrato perchè si comincia a giocare ogni 3-4 giorni. E’ un giocatore in più, lui tutto l’anno scorso e fino a novembre è stato sempre il titolare della fascia destra. Bisogna essere pragmatici. In una rosa corta, è un giocatore in più e ben venga il suo reintegro. E’ un giocatore che può piacere o meno, ma l’anno scorso ha fatto una buona annata…”

Paolo Cento (Rete Sport): “L’insidia di domani è la Roma. Ho sentito dire che il Lecce gioca bene e che ha un ottimo allenatore, ma Lecce-Roma è una partita che possiamo e dobbiamo vincere, e solo la Roma si può fare male. Se gioca come contro l’Empoli, vince bene. Se invece è quella della Cremonese allora può succedere di tutto. Io credo che Mourinho sia consapevole dell’importanza della partita, e la squadra sarà quella di sabato scorso. Sono abbastanza ottimista, con la preoccupazione che questa squadra ogni tanto sbaglia partita, e quando lo fa le sbaglia di brutto…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Io punto ad arrivare 15 punti sopra la Juventus, perchè non si sa mai… Il Lecce davanti ha dei giocatori molto rapidi, veloci. Non sarà una partita facile, loro faranno una grande partita anche di contenuti tattici. Mi aspetto una partita equilibrata…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Attenzione al Lecce, è una squadra che ha fatto benissimo contro le big: ha battuto Atalanta e Lazio, ha pareggiato con Milan e Napoli. Non sarà per niente facile…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Di Biagio e il vocale presunto su Zaniolo? Lo trovo un furto di privacy…Si stava rivolgendo a un suo amico, sempre che sia effettivamente lui a parlare. Se è una chat privata è ancora peggio, se fosse una chat con più persone forse è stato un po’ incauto. Ormai c’è il mal vezzo di far girare queste cose. Di Zaniolo in questi giorni ne abbiamo sentiti tanti diversi di audio, anche quelli poco piacevoli da ascoltare…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Roma come il Napoli sul prossimo mercato? Pinto non è l’uomo che può fare questo…Giuntoli ha fatto dei miracoli a prendere dei giocatori incredibili come Kim e Kvaratskhelia, Pinto non mi pare in grado di andare a prendere uno sconosciuto che diventa il più forte della Serie A. Lui è stato scelto con gli algoritmi, non è un uomo di calcio… Il problema è un altro: trovatemi una squadra per Mourinho. Se lui lascia la Roma, ma dove va? Lui prende 7 milioni e mezzo, trovatemi una squadra con ambizioni che può prenderlo. Il Newcastle? Siamo sicuri che dopo i suoi fallimenti in Premier ci siano squadre che siano intenzionate a puntare su di lui? Potrebbe andare al Galatasaray da Zaniolo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il Napoli ha affidato certi giocatori a un allenatore che è un maestro di calcio. Mourinho è un maestro di comportamenti nel calcio. Io penso che Mourinho non sia l’uomo giusto. E’ difficile immaginare nel calcio italiano oggi un mercato migliore di quello fatto dalla Roma l’estate scorsa. Quando una squadra prende tre calciatori come Matic, Wijnaldum e Dybala ha fatto un mercato eccellente. Ma se Shomurodov è costato il doppio di Kvaratskhelia, ma la colpa di chi sarà? Di chi lo ha scelto. E siccome Pinto ha detto che tutti i giocatori sono stati scelti insieme all’allenatore, Mourinho ha messo il suo su Shomurodov… L’anno scorso la Roma è stato il quinto club europeo per investimenti, eppure non sei riuscito ad arrivare in Champions. Per prendere Mourinho due anni fa non è che la Roma abbia dovuto battere la concorrenza di mezzo mondo, lui non aveva altre soluzione oltre la Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Napoli i calciatori che ha preso li ha pagati cari, ha speso 30 milioni per Raspadori, 20 milioni per Kim…la Roma ha speso solo sette milioni e ha preso tre parametri zero: ma come si fa a paragonare il mercato del Napoli a quello della Roma? Intanto la Roma è terza senza aver mai avuto Wijnaldum e con Dybala a mezzo servizio, qualche merito ce l’avrà avuto…”

