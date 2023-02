Wijnaldum, Dybala, Abraham: la Roma è pronta a calare il tris d’assi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il terzo posto in classifica va difeso a ogni costo. Specie ora che il calendario, almeno sulla carta, si presenta favorevole alla Roma, che domani giocherà a Lecce (campo comunque non facile) per poi affrontare Verona in casa e Cremonese in terra lombarda.

Sfide teoricamente alla portata dei ragazzi di Mourinho, che con una serie di risultati positivi potrebbero anche pensare di attaccare la seconda posizione in classifica, occupata attualmente dall’Inter, distante appena tre lunghezze.

Per riuscire a fare più punti possibile lo Special One calerà il tris d’assi. Sta infatti per tornare a pieno regime Gini Wijnaldum: per lui ci sarà uno scampolo di partita domani in Salento, se la gara lo permetterà. L’olandese rientrerà gradualmente tra i titolari, e se tutto andrà come previsto, nel giro di un paio di settimane sarà un punto fermo della mediana giallorossa.

Tenuto sotto una teca anche Paulo Dybala: l’argentino difficilmente potrà essere impiegato con regolarità sia in coppa (la Roma a breve riprenderà a giocare l’Europa League) che campionato. La sua muscolatura fragile ne sconsiglia un impiego continuato e ravvicinato di partite. Mou dovrà dosarlo con sapienza, ben consapevole che l’argentino è il calciatore che può cambiare le sorti di questa stagione.

Chi farà gli straordinari sarà invece Tammy Abraham: l’inglese sta tornando ai livelli della passata stagione, e ha trovato un feeling particolare con la Joya. I due si cercano, si scambiano favori, assist e abbracci. Mou gongola, convinto che le giocate e i gol dei due attaccanti possono fare la differenza.

Domani contro il Lecce spazio ancora a loro due dal primo minuto: l’allenatore non ha nessuna intenzione di pensare alla gara di giovedì prossimo contro il Salisburgo. Troppo importante passare allo Stadio di Via del Mare e continuare la corsa verso una Champions che può cambiare il destino di questa Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini