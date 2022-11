Karsdorp, sì alla visita della Roma: addio senza strascichi legali. Pinto a caccia del nuovo terzino

AS ROMA NEWS – Karsdorp e la Roma al lavoro per lasciarsi senza strascichi legali, evitando fastidiose e inutili cause. La novità delle ultime ore è che il terzino olandese ha detto sì alla possibilità di farsi visitare dallo staff medico del club giallorosso.

Ma il destino del giocatore è segnato: a gennaio lascerà Trigoria. Mourinho è ancora furioso con lui: l’allenatore non tollera comportamenti poco professionali dai suoi calciatori, e non farà nessuna retromarcia. Stesso dicasi per Karsdorp, che non si è mai scusato con il tecnico.

A gennaio sarà addio. La Roma continua a chiedere un prestito con obbligo di riscatto: Lione, Marsiglia, Juventus e alcuni club turchi alla finestra.

In entrata i nomi che circolano sui giornali sono sempre i soliti: Odriozola, Bellerin e Bereszynzki i calciatori nei radar di Tiago Pinto, ma non sono escluse sorprese. La cosa certa è che a gennaio Karsdorp lascerà Trigoria, e la Roma avrà un terzino nuovo sulla destra.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport/ Il Tempo