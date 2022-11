Zaniolo, rinnovo e futuro in bilico. E con la Juve non è finita

AS ROMA NEWS – Il futuro di Zaniolo dentro la Roma torna in bilico, con la Juventus pronta nuovamente a farsi sotto. Lo scrivono oggi sia Il Tempo che Tuttosport.

A rimettere in discussione il destino del 22 è il rinnovo di contratto tanto chiacchierato che al momento non è ancora arrivato nonostante le rassicurazioni di Pinto. E il 2024 è sempre più vicino.

E visto che la Roma ha da poco firmato un accordo con la Uefa che impone il saldo attivo di mercato anche nella prossima stagione, il club dovrà prima o poi rassegnarsi all’idea di tornare a cedere un “big”. Che potrebbe essere proprio Zaniolo.

Il giocatore è sempre più vicino a un bivio. Le trattative per il rinnovo non hanno portato finora a un’intesa, senza prolungamento si arriverebbe a un anno dalla scadenza del contratto e la società sarebbe costretta a valutare le offerte.

La Juventus resta fortemente interessato al giocatore, così come Milan e Tottenham, con Paratici che non perde occasione per chiedere informazioni a Pinto sull’attaccante giallorosso.

Fonti: Il Tempo / Tuttosport