Karsdorp stupisce Fonseca e ora potrebbe restare

AS ROMA NEWS – In attesa della rivoluzione in attacco e dei rinforzi per la difesa, la Roma potrebbe aver risolto già un suo problema in rosa: quello del terzino destro. Insieme a Bruno Peres l’altro calciatore che si giocherà una maglia da titolare su quella fascia potrebbe essere Rick Karsdorp.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), l’olandese ex Feyenoord ha sorpreso e non poco Paulo Fonseca, colpito dalle qualità tecniche e fisiche del ragazzo. E visto la penuria di esterni destri, se il tecnico decidesse di puntare sulla difesa a 3, Karsdorp potrebbe restare alla Roma e giocarsi una maglia con Peres.

Il Genoa è sul ragazzo da giorni, così come su Juan Jesus, e la Roma sta monitorando ormai da tempo Faraoni. Intanto per la gara di Verona Karsdorp, salvo sorprese, partirà titolare e avrà una chance in più per convincere Fonseca a trattenerlo.

Fonte: Il Messaggero