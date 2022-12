Karsdorp, Tiago Pinto fa la voce grossa e avverte le pretendenti. Braccio di ferro con l’agente dell’olandese

NOTIZIE AS ROMA – Nonostante i rapporti tra la Roma e Karsdorp siano ai minimi storici, Tiago Pinto ha comunque la ferma intenzione di non svendere il calciatore. Ma anzi, ha fissato dei paletti ai limiti della provocazione con le pretendenti.

Per cedere il terzino la Roma vuole 10-12 milioni di euro. L’olandese dunque partirà solo davanti a una cessione a titolo definitivo. Richieste che sembrano gettare grossi dubbi sulla possibilità che il calciatore tovi una sistemazione a gennaio.

Ma Tiago Pinto è pronto anche a trattenerlo in rosa fino a giugno se non verranno soddisfatte le sue richieste. Un approccio ai limiti dell’arroganza, scrive l’edizione odierna de Il Tempo. Una prerogativa di Pinto, che in questo modo sta cercando di rafforzare l’immagine del club nei confronti dei concorrenti.

Con alle spalle una proprietà sempre disponibile a coprire le perdite, la Roma ci tiene a far sapere al mercato che i suoi giocatori non sono in regalo. Marsiglia, Lione e Juventus hanno fatto qualche sondaggio, ma adesso tutti sanno che la Roma intende monetizzare.

L’agente di Karsdorp però non sembra molto d’accordo e ha fatto sapere che se i giallorossi vogliono liberarsi del suo assistito dovranno accettare di mandarlo via in prestito gratuito. Chi vincerà il braccio di ferro lo sapremo a gennaio.

Fonte: Il Tempo