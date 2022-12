Tahirovic ha stregato Mou. E a Trigoria sono certi: sarà presto un titolare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma potrebbe aver trovato in casa la soluzione ai problemi a centrocampo. C’è infatti il giovane Benjamin Tahirovic in rampa di lancio, tanto che Mourinho starebbe pensando a lui come possibile titolare alla ripresa del campionato.

Il centrocampista svedese di origini bosniache tornerà ad allenarsi in gruppo alla ripresa degli allenamenti, il calciatore dovrà stare ancora fermo cinque giorni a causa dell’infortunio muscolare occorsogli durante la tournée in Giappone.

Il giocatore dovrebbe dunque partire per il Portogallo con il resto della squadra, e avrà altre occasioni per convincere il suo allenatore a dargli piena fiducia. Dentro Trigoria, tra staff e tecnico, sono convinti che entro un paio di mesi Tahirovic sarà un titolare di questa squadra.

Intanto però il giovane mediano dal gran tiro e dell’ottima visione di gioco lavora per riuscire a ritagliarsi un po’ di spazio fino dal prossimo impegno in campionato contro il Bologna. Mou è pronto a dargli fiducia, convinto di aver scovato un altro “bambino” d’oro.

Fonte: Corriere dello Sport