Karsdorp verso il Fenerbahce, Odriozola pronto a sostituirlo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Mourinho chiede rinforzi, Tiago Pinto al lavoro per accontentarlo. E così a gennaio saluterà Karsdorp, ormai fuori dai piani della Roma e del suo allenatore.

A sbloccare l’impasse creato ci sta pensando il Fenerbahce, club turco che sembra fare sul serio per il terzino olandese, tanto da essere pronto a impegnarsi per un acquisto a titolo definitivo, quello che chiedeva il club giallorosso per l’olandese.

Ora però bisognerà capire se la destinazione sarà gradita a Karsdorp, pronto a mettersi di traverso nel caso in cui non saranno soddisfatte pienamente le sue volontà.

Intanto per la fascia destra salgono le quotazioni di Odriozola, esterno destro del Real Madrid che ha già assaggiato la Serie A vestendo lo scorso anno la maglia della Fiorentina: gli spagnoli sono pronti a lasciarlo andare in prestito secco.

La Roma infatti preferirebbe non impegnarsi con un acquisto a titolo definitivo già da gennaio, ma preferirebbe lasciarsi le mani libere per l’estate: Mazzocchi della Salernitana e Holm dello Spezia i calciatori che la Roma sta seguendo con grande interesse per giugno. E a sinistra occhio a Doig del Verona: gli scout giallorossi lo stanno tenendo d’occhio da tempo.

Fonte: La Repubblica / Il Messaggero / Corriere dello Sport