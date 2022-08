Kluivert al Fulham con l’obbligo di riscatto, la Roma incasserà 9,5 milioni più il 20% della futura rivendita

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – E’ la giornata delle cessioni in casa Roma. Anche Justin Kluivert è pronto a lasciare Trigoria per trasferirsi a Londra.

Dopo un lunghissimo tira e molla, alla fine è stato raggiunto un accordo soddisfacente con il Fulham per la cessione del giovane attaccante esterno olandese.

Kluivert si trasferirà in Premier League in prestito con obbligo di riscatto automatico (scatterà alla prima presenza) per 9.5 milioni complessivi tra parte fissa e variabile, con bonus legati al numero di presenze dell’olandese e ad alcuni obiettivi di squadra.

Sull’ex Ajax i giallorossi mantengono il 20% sulla futura rivendita. Un successo del club dei Friedkin nel braccio di ferro con il Fulham che insisteva per avere Kluivert in prestito con diritto di riscatto.

Fonti: Sky Sport / iltempo.it