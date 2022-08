CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 30 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 12:30 – CORIC VERSO IL RITORNO ALLO ZURIGO – Ante Coric (24) sarebbe destinato a tornare allo Zurigo. Altro esubero in uscita a Trigoria su cui sta lavorando in queste ore Tiago Pinto. (Sportitalia)

Ore 12:10 – DIAWARA A UN PASSO DALL’ANDERLECHT – Amadou Diawara (25) è ad un passo dall’Anderlecht a titolo definitivo…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:20 – SU CALAFIORI IN PRESSING ANCHE IL BASILEA – Su Riccardo Calafiori (20), oltre all’Anderlecht, ci sarebbe anche il Basilea, in forte pressing sulla Roma. Lo riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia su Twitter.

Ore 10:00 – PINTO, ULTIME ORE PER LE CESSIONI – Tre giorni alla chiusura del mercato, per Pinto il tempo stringe in chiave cessioni ma il gm sta accelerando: vicini alla cessione sia Diawara (25) che Calafiori (20), direzione Anderlecht. Si sblocca anche Kluivert (23) al Fulham…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:25 – ROMA, IL DIFENSORE A GENNAIO – Josè Mourinho avrebbe gradito avere un altro difensore centrale da aggiungere alla rosa, di piede mancino e bravo a impostare l’azione. L’infortunio di Wijnaldum ha fatto virare le attenzioni su Camara. Il rinforzo in difesa dovrebbe arrivare in inverno. (Corriere dello Sport)

Ore 8:50 – FELIX ALLA CREMONESE, LE CIFRE DEFINITIVE – Felix (19) si è trasferito alla Cremonese per 6 milioni di euro di parte fissa più tre di bonus così ripartiti: 1,5 legati al numero di presenze, 1 ai gol e 500mila euro in caso di permanenza in Serie A, più un 10% sulla futura rivendita. (Il Messaggero)

Ore 7:55 – CAMARA IN ARRIVO, OGGI LA FIRMA – Riflettori puntati su Mady Camara (25), che questa mattina verso le 9:30 sbarcherà a Roma per poi effettuare visite mediche e firmare il contratto con i giallorossi. Stasera dovrebbe essere presente all’Olimpico.

