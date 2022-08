Kluivert-Fulham, affare saltato definitivamente. Roma sconcertata per l’accaduto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Salta definitivamente il trasferimento di Justin Kluivert al Fulham, e tutto per colpa del permesso di lavoro che non è stato concesso all’olandese.

Stando a quanto racconta Fabrizio Romano su Twitter, l’accordo tra la Roma e il club inglese è da considerarsi sfumato, e non ci sono più possibilità che il passaggio di Kluivert in Premier possa materializzarsi prima della chiusura del mercato.

La Roma si dice “sconcertata” di quanto accaduto, sorpresa del fatto che il club londinese non abbiano considerato prima questo aspetto dopo aver bloccato per oltre un mese l’attaccante.

Justin Kluivert to Fulham deal now definitely collapsed. No way for work permit — AS Roma are absolutely not happy with the situation, but deal is now off. ⚪️❌ #FulhamFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022