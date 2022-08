CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 31 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 16:00 – UFFICIALE: CAMARA E’ DELLA ROMA – Il club giallorosso ha annunciato l’acquisto di Mady Camara con un comunicato ufficiale che riporta le dichiarazioni dei protagonisti…LEGGI IL COMUNICATO UFFICIALE

Ore 14:30 – DIAWARA IN BELGIO, TUTTO FATTO CON L’ANDERLECHT – Amadou Diawara (25) sta per diventare ufficialmente un giocatore dell’Anderlecht. Il giocatore è segnalato in Belgio, il suo nuovo allenatore parla già di lui: “Aggiungerà forza e…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:10 – KLUIVERT, ROMA E FULHAM IN ATTESA – Roma e Fulham sono in attesa del verbale della FA per capire la situazione del permesso di lavoro di Kluivert (23) che ha impedito il trasferimento del giocatore in Premier. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio su Twitter.

Ore 10:00 – BOUAH ALLA REGGINA, OGGI LA FIRMA – Tiago Pinto sta per piazzare un altro esubero. Si tratta di Devid Bouah (21) terzino che andrà a vestire la maglia della Reggina in Serie B. Oggi, racconta Alfredo Pedullà, è prevista la chiusura della trattativa con la Roma che ha dato il suo via libera.

Ore 9:35 – ROMA, MOU CHIEDE UN DIFENSORE – Josè Mourinho lancia segnali alla società: “Mi servirebbe un difensore, ma non ho il coraggio di chiederlo alla società”. Pinto potrebbe accontentarlo solo in caso di un’occasione di mercato last minute…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – CAMARA ALLA ROMA, OGGI L’ANNUNCIO – E’ atteso per la giornata di oggi l’annuncio dell’acquisto di Mady Camara (25) da parte della Roma. Il contratto è già stato depositato in Lega, manca solo il comunicato con le dichiarazioni dei protagonisti.

Ore 7:55 – KLUIVERT, SALTA IL PASSAGGIO AL FULHAM – Justin Kluivert (23) non potrà giocare col Fulham. Problemi col permesso di lavoro, gli inglesi fanno sapere che la trattativa con la Roma è saltata…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

