Kluivert, il Fulham fa infuriare la Roma: offerta “offensiva”, affare a rischio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Justin Kluivert vuole solo il Fulham, snobbando le altre offerte pervenute per lui (una anche dall’Italia) in questi ultimi giorni. Ma tra la Roma e il club inglese l’accordo sembra essere sempre più lontano.

L’offerta presentata infatti dai londinesi per l’acquisto del cartellino dell’olandese ha fatto arrabbiare Tiago Pinto: prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto legato alla permanenza del club in Premier League e una serie di bonus che avrebbero portato il prezzo totale dell’eventuale acquisto a poco meno di 10 milioni.

Una proposta che, racconta oggi il Corriere della Sera, la Roma reputa “offensiva” e che ovviamente ha fatto saltare il tavolo delle trattative. Al momento dunque sembra molto difficile che tra i due club si possa trovare un accordo.

Il giocatore dunque deve cominciare a riflettere: se continuerà a non valutare altre offerte, rischia di restare a Trigoria come fuori rosa. Di certo uno scenario poco allettante per la sua carriera.

Fonte: Corriere della Sera / Il Tempo