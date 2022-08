Mou vuole Paredes, è già iniziata Juve-Roma

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Si infiamma il duello Juventus-Roma a tre giorni dalla partita dello Stadium. Lo scontro stavolta non è sul terreno di gioco, ma sul mercato.

Con l’infortunio di Wijnaldum, i giallorossi sono andati subito a caccia di un rinforzo a centrocampo. E l’obiettivo che sta prendendo quota con il passare delle ore sembra essere proprio quello di Leandro Paredes, centrocampista in uscita dal PSG e già da tempo nel mirino dei bianconeri.

Il nome dell’ex giallorosso è stato espressamente richiesto da Josè Mourinho, che pare invece abbia scartato quello di Grillitsch, centrocampista austriaco acquistabile a parametro zero. Ma arrivare a dama con Paredes, giocatore che tempo fa sembrava ben disposto a tornare nella Capitale, non sarà facile considerata la forte concorrenza della Juve. Si profila dunque un possibile duello di mercato.

Le alternative per il momento non sembrano scaldare il cuore di Mou: in lizza ci sono Tameze del Verona, Lukic (piace, ma il Toro vuole cederlo a titolo definitivo), e soprattutto Denis Zakaria. Occhio al nome dello svizzero, specie se alla fine Paredes dovesse trasferirsi in bianconero. Il centrocampista ex Borussia non rientra nei piani di Allegri, ma piace da sempre a Pinto e Mou. Sullo sfondo Nandez, offerto dai suoi agenti.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo