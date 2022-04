Kluivert, il Nizza ora pensa di non farlo più giocare per evitare il riscatto: la situazione

AS ROMA NEWS – Colpo di scena in casa Nizza: il club francese starebbe pensando di non far giocare più Justin Kluivert, o almeno non con un minutaggio superiore ai 45 minuti, per non far scattare l’obbligo di riscatto.

Lo rivela l’edizione odierna de Il Romanista (P. Torri). Stando a quanto raccontano fonti francesi, il Nizza, dopo essere precipitato dal secondo al sesto posto in classifica, avrebbe seri dubbi sul riscatto di Kluivert, che diventerebbe automatico dopo il 50% di presenze in campionato da almeno 45 minuti.

L’altra eventualità che farebbe scattare l’acquisto del giocatore a 14 milioni di euro è la qualificazione del Nizza alla prossima Champions, e cioè al raggiungimento del secondo posto in campionato, eventualità ormai molto remota.

Kluivert, autore quest’anno di 3 gol e 4 assist con la maglia del club francese, dovrebbe giocare solo un’altra partita da almeno un tempo per far scattare l’obbligo del riscatto. Ma il Nizza pare sia intenzionato a tenerlo in panchina fino a fine campionato, facendolo subentrare solo nei secondi tempi, proprio per evitare questa eventualità.

Dietro a questa mossa ci sarebbe l‘intenzione di chiedere alla Roma uno sconto sul prezzo del giocatore: il Nizza vorrebbe spendere al massimo 10 milioni per Kluivert, una cifra che però non soddisfa la Roma. Tiago Pinto, forte dell’interesse di altri club per il 22enne olandese, non ha intenzione di fare sconti.