“ON AIR!” – CORSI: “La scelta di Sozza è di una stupidità unica”, SPARTÁ: “La squadra crede ancora di poter fare qualcosa di importante in campionato”, FOCOLARI: “Ibanez nella mia squadra non giocherebbe mai”

Alessandro Spartà (Roma Radio): “Si parla tanto dei 150mila in coda per un biglietto di Roma-Leicester, ma non vorrei che si mettesse in secondo piano la partita di domani. E’ vero, mancano solo 5 partite alla fine del campionato, ma l’allenatore e la squadra hanno voglia di recitare qualcosa di importante in campionato, e poi va difeso il quinto posto. Mi dicono che sponda Inter vivono la partita di domani come una vera finale, perchè dopo il calendario è in discesa. Per tutti questi motivi prima di tuffarmi sul Leicester, voglio giocarmi la partita di domani. E anche la squadra lo vuole, mi sembra ancora molto concentrata sul campionato e questo è un bel segnale…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “L’arbitro di Milano? Ora ci raccontano che sia bravo, ma non è questo il discorso. Sapendo quello che è successo alla Roma quest’anno, mettere un arbitro di Milano in una partita del genere, dove se sbaglia ci saranno polemiche a non finire, è proprio una cazzata. E’ proprio stupida come situazione, è una mossa che può danneggiare tutti e due: se assegnerà un rigore alla Roma, diranno che l’abbiamo condizionato noi, se lo darà all’Inter sarà perchè è di Milano. E’ una mossa di una stupidità unica…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma di domani sarà molto diversa da quella che ha giocato contro l’Inter in precedenza. Una speranziella c’è, ma la partita resta molto difficile, l’Inter è nettamente favorita, parliamoci chiaro. Io il punto me lo prenderei tranquillamente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Questa storia dell’arbitro sta assumendo dei contorni spiacevoli. Questo arbitro è considerato il miglior giovane della classe arbitrale, e lo si mette in grande difficoltà con questa designazione. Perchè c’è il retro pensiero dei romanisti, ma anche degli interisti. Però cerchiamo di guardare la luna e non il dito: se questa vicenda deve gettare luce su un regolamento antiquato, ben venga. Magari si può aprire una discussione all’apertura totale che può consentire a una generazione di arbitri romani o provincia di poter arbitrare la Roma… Dal punto di vista regolamentare Sozza può arbitrare Inter-Roma, ma dal punto di vista morale è una scelta border-line. Ma perchè la Roma non può essere diretta da Valeri o Marinelli o Mariani…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Sozza? Nel calcio la deontologia non esiste. Tu non puoi mettere un arbitro che ha dichiarato il suo tifo per l’Inter, perchè lo metti comunque nella condizione di arbitrare male. Ora che gli hanno fatto degli editoriali su Gazzetta e Corriere, anche lui sta messo male, arbitrerà pensando che qualsiasi cosa faccia sarà criticato per quello che è, cioè un tifoso dell’Inter che si è dovuto scrollare di dosso la sua veste da tifoso per intraprendere questa carriera. L’Aia ha dimostrato una volta di più di essere un gruppo di persone che non hanno la più pallida idea di come si gestisce il settore arbitrale. Andrebbero cambiati, perchè non sono capaci di fare il proprio lavoro. Se il capo degli arbitri per una partita decisiva manda Sozza, che ha dichiarato in un’intervista di essere nato grande tifoso dell’Inter, qualcosa non va…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Zalewski a riposo per l’Inter? Probabile. Lui fa molta fatica a fare la fase difensiva, e Ibanez nell’uno contro uno può crearti delle cose complicate. Quel settore del campo è il più complicato. Non escluso che Mourinho possa dare fiducia a Vina, ma al momento è sembrato molto al di sotto dello standard medio… Pronostico di Inter-Roma? Ics…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Cambi nella Roma in vista della Conference? Non credo, mi stupirei molto, ci sono cinque giorni di distanza, mi sembrano tanti. La partita contro l’Inter è importante e giocherà la formazione migliore… Il ritorno di Mou a San Siro? Il triplete è indimenticabile anche per chi non è tifoso dell’Inter. I nerazzurri gli hanno perdonato quella fuga un po’ vigliacca, un po’ triste, quando dopo la finale di Champions è scappato per firmare con il Real Madrid… Credo che domani sarà l’ultimo vero scoglio per l’Inter nella corsa verso lo scudetto. Non sarà una partita facile e sarà determinante anche per il Milan che giocherà domenica all’Olimpico. Non mi aspetto novità di formazioni, nell’Inter credo che giocherà Dzeko dall’inizio e l’assenza di Zaniolo crea meno difficoltà di scelta a Mourinho. Pronostico di Inter-Roma? Ics…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma va col vento in poppa. Ibanez? Nella mia squadra non giocherebbe mai, ha dei mezzi notevoli ma almeno una partita su tre regala gol agli avversari, e per me un difensore così è molto pericoloso… Zalewski secondo me non è una meteora, un ragazzo valido su cui puntare. Va plasmato, ma lui è da preferire a chiunque. L’alternativa è El Shaarawy, che però è un attaccante, non penso che tu ti possa presentare a San Siro con lui come terzino. Mou che non parla in conferenza? Per me non farlo non è mai una cosa positiva, ma nel caso specifico lui non vuole mai dire qualcosa di sbagliato nei confronti dell’Inter, ma non vuole anche far vedere di essere ancora legato all’Inter…Pronostico di Inter-Roma? Uno…”

