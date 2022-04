AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 22 aprile 2022:

Ore 13:10 – NAINGGOLAN: “A ROMA LA MIA LUCE PIU’ LUMINOSA” – “A Roma c’è stata la luce più splendente della mia carriera. È lì che ho sentito le emozioni più forti“. Lo ha detto Radja Nanggolan a Fanpage. “A livello umano è stato pesante andar via perché ero molto affezionato alla piazza. Nella vita vanno fatte delle scelte, anche se col senno di poi penso sia stata la scelta sbagliata perché avevo costruito un gran rapporto con Roma”.

Ore 12:50 – INZAGHI: “AFFRONTIAMO UNA DELLE PIU’ FORTI” – “Domani affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, che è in ottimo momento e che è guidata da un grande allenatore. Servirà grandissima attenzione: per noi è una partita molto, molto importante”. Lo ha dichiarato Simone Inzaghi nella conferenza di presentazione di Inter-Roma.

Ore 11:10 – KLUIVERT, SI COMPLICA IL RISCATTO DEL NIZZA – Il Nizza è crollato dal secondo al sesto posto e ora pensa di mandare in panchina Kluivert da qui alla fine del campionato francese per non far scattare il diritto di riacquisto a 14 milioni…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:15 – CAPELLO: “ZANIOLO FORTE MA FRAGILE. ROMA TI BRUCIA” – Fabio Capello ha parlato oggi alla Gazzetta dello Sport di Mourinho, di Zaniolo, della sfida tra Inter e Roma e della difficoltà di allenare nella Capitale: “Sono felice di aver allenato lì per cinque anni, ma quella piazza ti brucia…” LEGGI TUTTE LE PAROLE DI CAPELLO

Ore 10:00 – SOLBAKKEN, ANCHE LA LAZIO SUL GIOCATORE – Ola Solbakken non sembra essere al centro dei pensieri della Roma, e ora sull’attaccante norvegese sono spuntate Monza ma anche Lazio, che valuta l’acquisto low cost del giocatore del Bodo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Ore 9:20 – ROMA, RESTYLING IN ATTACCO – Shomurodov dirà addio, Felix potrebbe partire in prestito, mentre Perez ed El Shaarawy non sono certi di restare. La Roma prepara il restyling in attacco: Solbakken non convince, sono altri gli obiettivi di Pinto...LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – CONTRO L’INTER LA ROMA DEL DERBY – L’assenza di Zaniolo rende facile la scelta dell’undici per Mourinho: contro l’Inter domani giocherà la Roma che ha battuto la Lazio nel derby. Confermato Zalewski a sinistra, Pellegrini e Mkhitaryan agiranno alle spalle di Abraham.

Ore 8:30 – MALAGO’: “TOTTI ALLA ROMA? PROBABILE” – Il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato oggi al Corriere dello Sport rivelando: “Francesco Totti di nuovo nella Roma? Non è sicuro, ma è probabile…” LEGGI TUTTE LE PAROLE DI MALAGO’

