Radio Radio: “La Roma vuole Dybala, Mou sogna il tandem d’attacco con Abraham”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma pensa in grande e sogna di portare Paulo Dybala, attaccante in scadenza di contratto con la Juventus, alla corte di Josè Mourinho.

L’indiscrezione di mercato arriva questo pomeriggio dalle frequenze di Radio Radio. Secondo l’emittente radiofonica, l’allenatore giallorosso vorrebbe formare una coppia d’attacco composta da Dybala e Abraham.

L’attaccante argentino, 28 anni, percepisce attualmente 7 milioni di euro netti e per rinnovare con la Juventus aveva chiesto un ritocco verso l’alto. I bianconeri però, complici i suoi infortuni, hanno deciso di lasciarlo partire a zero.

