Restyling in attacco: Solbakken non convince, la Roma ha altre priorità

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Ola Solbakken non sembra aver convinto del tutto la Roma. Il 23enne attaccante del Bodo/Glimt, piuttosto deludente nella partita persa dai norvegesi all’Olimpico, potrebbe giocare in Italia, ma non con la maglia giallorossa.

Alcuni intermediari infatti avevano dapprima offerto il giocatore a Pinto, con il gm che si era riservato del tempo per riflettere sulla bontà dell’operazione, ma ad oggi non sembrano esserci grandi aperture provenienti da Trigoria.

E così Solbakken è stato proposto altrove: il norvegese è stato sottoposto all’attenzione del Monza, squadra di serie B che però mira alla promozione. Qualora il club di Berlusconi dovesse raggiungere la massima serie italiana, i discorsi potrebbero diventare concreti.

La Roma al momento sembra avere altre idee per l’attacco: il calciatore che piace di più dalle parti di Trigoria è Goncalo Guedes, attaccante portoghese in scadenza di contratto nel 2023 e sotto il controllo di Mendes. Il profilo è considerato da tempo l’ideale per far fare il salto di qualità al reparto avanzato, che in estate potrebbe perdere qualche pedina.

Ai saluti Shomurodov, il cui rapporto con Mourinho non è mai esploso. Felix potrebbe andare a farsi le ossa in un club minore, mentre El Shaarawy e Carles Perez non sono sicuri di restare. Un restyling dell’attacco è dunque molto probabile, e Guedes resta uno dei primissimi obiettivi per l’estate.

Piace tanto anche Hamed Junior Traorè del Sassuolo, ma al momento la valutazione fatta dai neroverdi è considerata esagerata dalla Roma. I discorsi potrebbero però accendersi più avanti.

Giallorossi.net – G. Pinoli