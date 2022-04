Kluivert gioca tutta la partita col Nizza, smentite le voci di un suo mancato impiego fino a fine campionato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Justin Kluivert ha giocato titolare nel match tra il Nizza e il Troyes, che ha visto i padroni di casa vincere per 1 a 0 in pieno recuperp.

Smentite dunque le indiscrezioni lanciate in settimana dal quotidiano “Il Romanista” che parlava di un possibile mancato impiego del calciatore per non far scattare una delle due condizioni per il riscatto automatico.

Per essere acquistato dal Nizza infatti Kluivert dovrebbe giocare almeno la metà delle partite con i transalpini, cosa che è accaduta con la sua presenza per tutta la partita nel match odierno, ma non solo.

Il Nizza dovrebbe infatti arrivare anche in Champions League per far sì che il riscatto dell’olandese diventi obbligatorio per 14 milioni di euro.

Attualmente il club francese si trova al quinto posto in classifica, a soli due punti dal Rennes terzo in graduatoria, piazza che varrebbe la qualificazione ai play-off Champions.

Giallorossi.net – F. Turacciolo