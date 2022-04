La Roma Primavera non va oltre l’1 a 1 sul campo del Genoa: non basta il gol di Satriano

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera viene fermata sull’1 a 1 dal Genoa dopo novanta minuti equilibrati.

La partita per sessanta minuti è da sbadigli, poi però arriva il gol di Satriano, subentrato a Padula nella ripresa, a bloccare il match: il nove gira bene al volo col destro dopo un assist illuminante di Tripi.

Ma il vantaggio giallorosso dura poco: passano cinque minuti e Gjini segna il gol del pareggio, abile a ribadire in rete un pallone dopo una parata di Mastrantonio.

Timidi assalti finali della squadra di De Rossi, la partita si conclude sull’1 a 1, un risultato tutto sommato giusto per quanto visto in campo.

La Roma sale a quota 62 punti, a +3 sull’Inter e +7 sul Cagliari, che ha una partita in meno. Non sarà facile mantenere almeno il secondo posto che vale l’accesso diretto alle Final Four scudetto.

IL TABELLINO DEL MATCH

GENOA CFC (4-3-3) : Corci; Dellepiane, Gjini, Calvani, Boci; Cenci (77′ Vassallo), Sadiku, Besaggio (C); Ambrosini, Bamba (86′ Sahli), Accornero (86′ Macca).

A disp.: Mitrovic (GK), Ascioti (GK), Bolcano, Ghigliotti, Parodi, Likendja, Manfredonia, Losomba, Mosole.

All.: Sbravati.

ROMA (3-4-1-2) : Mastrantonio; Ndiaye, Vicario, Keramitsis; Missori (74′ Louakima), Tripi (C), Tahirovic, Rocchetti; Pagano (53′ Koffi); Padula (53′ Satriano), Cherubini (46′ Volpato).

A disp.: Baldi (GK), Del Bello (GK), Feratovič, Oliveras, Faticanti, Di Bartolo, Cassano, Chesti.

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Paolo Bitonti di Bologna.

Assistente 1: Sig. Alessandro Munerati di Rovigo.

Assistente 2: Sig. Antonio D’Angelo di Perugia.

Marcatori: 61′ Satriano (AS Roma), 66′ Gjini (Genoa CFC), 90’+1 Calvani (Genoa CFC).