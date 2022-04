Sergio Oliveira non convince, Veretout è con la testa altrove: il centrocampo è da rifondare

AS ROMA NEWS – Dopo una partenza sprint, le prestazioni di Sergio Oliveira, centrocampista arrivato dal Porto durante il mercato di gennaio in prestito, sono lentamente calate fino alla debacle di ieri sera a San Siro.

Il portoghese è stato, insieme a Gianluca Mancini, il peggiore in campo: troppo compassato nei ritmi, qualche buon pallone recuperato ma tantissimi quelli persi. Nel complesso una prova molto deludente.

Purtroppo però non è la prima volta che Oliveira non sembra un giocatore capace di fare la differenza in mezzo al campo. La Roma però deve decidere a breve cosa fare di lui: a giugno infatti i giallorossi dovrebbero sborsare ben 14 milioni di euro per riscattarlo dal Porto.

Una cifra non indifferente per un giocatore di 29 anni. Tiago Pinto vorrebbe ottenere uno sconto dal club lusitano, ma la domanda è se non sia più opportuno investire quella cifra su un altro profilo. O magari se dirottarli nel gruzzolo che servirà per acquistare un grande regista che manca alla squadra.

La Roma il prossimo anno dovrà rifarsi completamente il look a centrocampo. Oltre al grande regista servirà aggiungere sostanza alla mediana con un calciatore dinamico che prenderà il posto di Veretout, sempre più con la testa altrove e ormai destinato a partire. In rosa invece dovrebbero restare Cristante, che per Mou è un giocatore prezioso, oltre al giovane Bove, che dal prossimo anno troverà più spazio in squadra. Milanese potrebbe tornare in rosa, il resto arriverà dal mercato.

Giallorossi.net – G. Pinoli