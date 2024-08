Konè si allontana, l’Inter non cede Frattesi, Soumarè verso il Monaco: così De Rossi vede sfumare il centrocampista

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Con l’arrivo di Danso, il mercato della Roma non può ancora considerarsi concluso. Ma di spazio di manovra comincia a essercene poco visto che mancano tre giorni, compreso oggi, per impostare le ultime trattative.

De Rossi continua a chiedere il centrocampista, ma i principali obiettivi si stanno pian piano allontanando in queste ultime ore di mercato. Manu Koné è uno dei profili desiderati da DDR, ma l’altissima richiesta del Borussia Monchegladbach (30 milioni) rischia di raffreddare la pista. Il giocatore è in uscita e c’è la forte concorrenza di Milan. Una cessione importante potrebbe cambiare le carte in tavola.

Sulla lista dei partenti c’è sempre Edoardo Bove. Piace a Napoli, Paok Salonicco e nelle ultime ore è spuntato l’interesse del Nottingham Forest: la Roma lo valuta 15 milioni di euro. Difficile vendere Cristante. Bryan nei giorni scorsi ha avuto un colloquio con il suo agente Giuseppe Riso e il suo umore non è dei migliori, ma a Trigoria viene considerato uno degli intoccabili salvo l’arrivo di proposte importanti.

Il pallino di De Rossi resta sempre Davide Frattesi, ma anche in questo caso l’affare è molto complicato. I due si sentono spesso in privato e il procuratore del centrocampista (lo stesso di Cristante) vorrebbe trovare una squadra che gli possa garantire più minutaggio. Dall’Inter però non c’è nessuna apertura: Frattesi non si vende. Si allontana anche Boubakary Soumaré. Il giocatore del Leicester aveva dato l’ok al trasferimento nella Capitale, ma ora è vicino al Monaco.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Corriere della Sera

