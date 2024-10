Kumbulla: “All’Espanyol sto giocando bene. Devo essere fisicamente al top per dimostrare il mio valore. Futuro? Boh…”

AS ROMA NEWS – Marash Kumbulla sta vivendo un buon momento all’Espanyol. Il difensore in prestito dalla Roma ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato anche della sua avventura in Italia e del suo futuro. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni al quotidiano.

Alcuni media spagnoli sostengono che Kumbulla sia il miglior difensore del campionato.

“Ma siamo all’inizio… Sicuramente mi sento bene e sto giocando bene. Sto trovando continuità, che è la cosa più importante per un atleta. Spero di continuare così”.

Perché in Italia ha faticato così tanto, non solo alla Roma ma anche al Sassuolo?

“Penso che la spiegazione sia semplice: io sono un giocatore che ha bisogno di essere al top fisicamente. Dopo la rottura del crociato tanti miei colleghi hanno impiegato qualche mese prima di tornare a buoni livelli. Purtroppo nei sei mesi con il Sassuolo, anzi da febbraio, venivo dall’infortunio e non sono riuscito ad esprimermi al massimo. Mi è dispiaciuto”.

Come nasce l’idea Espanyol?

“Mi hanno cercato, sia l’allenatore sia i dirigenti, e mi hanno fatto sentire importante. Nessuno ti può garantire il posto fisso ma ho percepito che la società aveva fiducia in me. Ed era vero. Mi ha aiutato anche essere arrivato pronto, perché avevo fatto una buona preparazione con la Roma”.

E in futuro cosa sarà di Kumbulla?

“Boh”.

Come boh?

“È la verità. Il fatto è che non ci penso. Sto qui e voglio contribuire alla salvezza dell’Espanyol. Ho anche la nazionale albanese a cui pensare. Alla fine della stagione vedremo cosa è meglio fare”.