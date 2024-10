Zeman, nuovo attacco ischemico: ricoverato a Pescara, le condizioni

ALTRE NOTIZIE – Nuovo attacco ischemico cerebrale per Zdenek Zeman, stavolta più importante dei precedenti dello scorso dicembre e di febbraio, quando venne operato a Pescara.

Il tecnico boemo, 77 anni, è tuttora ricoverato presso la Casa di Cura Pierangeli di Pescara presso il suo cardiologo di fiducia, il dottore Stefano Guarracini. Questa volta, in seguito al malore ha accusato anche un deficit di movimento della parte destra del corpo.

L’allenatore boemo, 77 anni, si trovava a Roma martedì sera quando si è sentito male ed è stato trasferito in auto a Pescara nella sua clinica di riferimento. L’allenatore che a Foggia, per il suo gioco, aveva inaugurato il ciclo di Zemanlandia, sarebbe vigile e lucido e non in pericolo di vita, ma resterà comunque ricoverato per ulteriori accertamenti.

Fonte: Corriere.it