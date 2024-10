Paredes, colloquio decisivo con Juric: l’argentino può lasciare la Roma a gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il futuro di Leandro Paredes sembra essere segnato, resta da capire se il suo addio alla Roma (ormai scontato) avverrà a fine stagione o nel corso del prossimo mercato invernale.

Stando a quanto riferiscono media argentini, nei prossimi giorni il centrocampista, che ha il contratto in scadenza a giugno, avrà un colloquio con il tecnico Ivan Juric per capire quanto spazio avrà in rosa.

La Roma, con gli acquisti di Le Fee e Konè e l’esplosione di Pisilli, sembra essere ormai coperta nel reparto centrale. Per questo motivo Paredes potrebbe anticipare il suo addio a gennaio, con Ghisolfi pronto a investire i soldi risparmiati dall’addio dell’argentino (destinato al Boca Juniors) su un terzino destro.

Fonte: ESPN

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!