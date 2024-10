“ON AIR!” – CORSI: “Roma sul filo del rasoio, se domenica perde può succedere di tutto”, ROSSI: “Il pareggio me lo terrei stretto”, JURIC: “Lo striscione per Pellegrini? Colori e font curati…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Se la Roma non batte l’Inter da otto anni un motivo ci sarà. Io un pareggio me lo terrei stretto, ma come si fa a giocare per il pareggio? Io non penso che l’Inter si possa permettere il lusso che il Napoli scappi via… Dovbyk non è al 100%, ma meglio lui non al 100% che Shomurodov al 150%… Se Dybala fa il Dybala e Dovbyk conferma quanto fatto in queste ultime partite, la Roma almeno un gol lo può segnare…poi non so se sarà sufficiente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Antonello come nuovo ad? E’ uno dei tanti profili sondati dalla Roma, ma non so se poi sarà lui… Io penso che Roma-Inter sarà una partita, poi magari la perdi, ma non mi approccio a questa sfida con chi pensa che il risultato sia già chiuso…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Se Dybala sta bene, parto da lui con Dovbyk. Io metterei Hummels in mezzo con Mancini e Ndicka. E poi sulle fasce giocherei con Zalewski a destra, che è più simile a Dimarco, e Angelino a sinistra. Mentre a centrocampo metto Pisilli e Konè con Cristante, e lascerei fuori inizialmente Pellegrini. Se ma la devo giocare uomo contro uomo, forse questa mi sembra la formazione migliore per affrontare l’Inter…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se perdi domenica poi devi andare a giocartela sul campo della Fiorentina… La Roma è sul filo del rasoio…qua può succedere l’annata dei quattro allenatori. Ma quella squadra là, se la mettevi in questo campionato, vinceva lo scudetto con tante giornate di anticipo…quella Roma aveva Totti, Cassano, De Rossi e Montella…Perchè quella Roma fece quella stagione? Le solite cose: l’allenatore. Prandelli non andava bene a tutti, e gli hanno fatto la guerra. Poi è toccato a Voeller: viene qua e vede quel cafone di Cassano e altri che gli andavano contro, meno Totti, ed è scappato… Ora o la Roma fa la Roma, perchè comunque hai Ndicka, Konè, Dybala, Pellegrini, Dovbyk…e allora se fai il tuo puoi pure vincere con l’Inter, e allora cambia tutto. Se invece vai a perdere non si sa come va a finire, è tutto impronosticabile… Ma in questo momento chi può strillare i ragazzi? Juric? Era un allenatore senza squadra, e secondo voi può sgridare i giocatori? Se lo fa, lo accannano dopo cinque secondi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Konè domenica giocherà titolare, tranne la prima esclusione contro l’Udinese che ha fatto rumore, Juric lo ha fatto giocare sempre. Io sono curioso invece di vedere Le Fee, perchè se tornerà al top della condizione potrebbe diventare anche lui un titolare. Ci sarà cautela domenica, penso che il primo cambio a centrocampo sarebbe Pisilli e non il francese. Dovbyk? Non è al top, ma ci sarà. Ieri si era creato un po’ troppo allarme. Ha una leggera infiammazione al ginocchio, ma non è mai stato in dubbio per la partita. Se avessi avuto un’alternativa più valida, forse sarebbe rimasto fuori…”

Marco Juric (Tele Radio Stereo): “Striscione a De Rossi? Colori e font molto curati…Gli striscioni di solito sono neri su bianco, e di solito sono molto più artigianali…E’ un gesto sicuramente apprezzato dal calciatore, ma resta il rendimento in campo. Spero che possa dare al calciatore quella fiducia in più per giocare più tranquillo, più sereno…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma sta per annunciare il nome del prossimo amministratore delegato. L’Inter? E’ una grande occasione. I nerazzurri hanno una rosa infinita, non la battiamo da otto anni all’Olimpico, e la cabala mi dà qualche speranza. Sorprese da parte di Juric? Secondo me non cambierà, giocherà ancora a tre dietro con Hermoso e Angelino alto a sinistra. Dovbyk 100% titolare? Non direi 100%, ma penso che andrà in campo. Ma l’infiammazione al ginocchio è una rottura di scatole, devi fermarti e riposare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma-Inter alla pari? No, la Roma non ha giocato bene nell’ultimo periodo, e poi l’Inter è la squadra più forte del campionato. I nerazzurri hanno ritrovato la solidità dell’anno scorso. Andare a Roma e vincere non è mai semplice, ma l’Inter è favorita. La Roma deve ancora trovare la sua strada, ed è difficile farlo proprio contro i nerazzurri. Soprattutto in mezzo al campo la partita per i giallorossi è molto difficile. Poi negli altri reparti, se tutti giocano come devono giocare, è una squadra competitiva. In mezzo per quanto possa piacermi Konè e nonostante la crescita di Pisilli, a centrocampo una differenza c’è…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Oltre a centrocampo, c’è una differenza netta nel confronto sugli esterni, lì la Roma potrebbe soffrire. Marcature uomo su uomo? L’ho viste solo contro l’Udinese, poi non le ho più viste. La squadra mi sembra giocare in modo differente. Io una squadra di Juric che tiene il 70% del possesso palla non l’avevo mai vista. Mi sembra che il tecnico sia venuto incontro alle caratteristiche della rosa, e non il contrario. Se la Roma si mette a fare figurina contro figurina, finisce male…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io spesso dico che è meglio due feriti che un morto, ma stavolta forse non serve a nessuno il pareggio. La Roma ha una classifica in divenire: se vinci vai in paradiso, ma se becchi ti ritrovi a giocare una partita complicatissima domenica a Firenze… L’Inter è favorita, ma spero che la Roma abbia la consapevolezza di poter fare una grande gara e metterla in difficoltà, fruttando le sue qualità migliori. Spero non ci siano contestazioni prima e durante la partita, e che la gente dia una mano perchè serve veramente…”

