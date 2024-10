Strootman si ritira: “La mia carriera finisce qui, grazie calcio!” (FOTO)

NOTIZIE ROMA CALCIO – Kevin Strootman lascia il calcio. L’annuncio è arrivato sui canali social del centrocampista che in maniera molto sintetica ha scritto: “Le carriere arrivano a una fine. Grazie calcio!”.

A 34 anni, dopo l’esperienza al Genoa, Strootman ha deciso di smettere e appendere gli scarpini al chiodo. La decisione era ormai nell’aria da tempo.

Careers come to an end.

Thank you football! pic.twitter.com/e258izJvdP

