KUMBULLA: “Ho riconquistato Mou con l’allenamento. L’obiettivo è di giocare la finale di Conference League”

AS ROMA NEWS – Marash Kumbulla è intervenuto ai microfoni del canale televisivo “Supersport” dal ritiro dell’Albania parlando di come ha riconquistato la fiducia di Mourinho:

“Solo con l’allenamento, senza parole, ha visto che do il massimo e mi ha dato fiducia in campo. In questi mesi ho giocato ed è qualcosa di positivo perché sto bene fisicamente”.

Sugli obiettivi in giallorosso e con l’Albania: “Con la Roma spero di giocare più partite possibili e di andare in finale di Conference League. Con la Nazionale spero di giocare l’Europeo. È normale che mi piacerebbe giocare a Tirana la finale di Conference League”.

Fonte: Supersport