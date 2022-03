AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 25 marzo 2022:

Ore 10:20 – SPINAZZOLA COMPIE 29 ANNI, GLI AUGURI DELLA ROMA – Leonardo Spinazzola compie oggi 29 anni, la Roma ha fatto gli auguri al giocatore su Twitter.

Ore 9:00 – CACCIA AL REGISTA, OCCHI SU MAXIME LOPEZ – La Roma sta scandagliando il mercato alla ricerca del regista su cui puntare in estate: oltre al sogno Paredes, a Trigoria stanno tenendo d’occhio Maxime Lopez del Sassuolo. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – ROMA, PARTNERSHIP CON L’HAJDUK SPALATO – Tiago Pinto ha stretto una partnership con l’Hajduk Spalato volta a valorizzare i prodotti del vivaio croato. Nei prossimi anni i giallorossi vanteranno un diritto di prelazione su talenti cresciuti nell’Hajduk che verranno proposti sul mercato italiano. (Il Tempo)

Ore 8:10 – VERETOUT, OFFERTA DEL MARSIGLIA – Prima offerta del Marsiglia per Jordan Veretout: 7-8 milioni. La Roma ha rifiutato, chiedendo almeno il doppio per il centrocampista francese. (Corriere dello Sport)

Ore 7:30 – VINA, PANCHINA CON L’URUGUAY – Matias Vina ha ottenuto la qualificazione con l’Uruguay. Il terzino giallorosso, però, non ha preso parte alla vittoria della Celeste contro il Perù, battuto 1 a 0. Vina ha infatti trascorso tutti i 90′ in panchina.

