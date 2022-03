SHOMURODOV: “La Roma? Se gioco, rimarrò. Ma non ho intenzione di passare molto tempo in panchina”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Eldor Shomurodov lancia segnali di malcontento parlando dal ritiro della sua nazionale.

Il calciatore, poco impiegato da Mourinho, parla al sito ashkenttimes.uz e racconta come sia poco contento di essere sempre in panchina e di non voler trascorrere ancora molto tempo da riserva.

Queste le sue parole, che lasciano presagire una cessione durante il prossimo mercato estivo.

Come stai?

“Sono sempre di buon umore quando vengo al ritiro della nazionale”.

Probabilmente non sei molto soddisfatto di come sta andando alla Roma?

“Certo. Vorrei giocare di più”.

Cosa ti ostacola?

“Non lo so, probabilmente non sto andando abbastanza bene”.

La tua relazione con José Mourinho è peggiorata?

“No, va tutto bene. Come sempre. Forse ora non è più buona come era prima, ma va bene”.

Pensi di rimanere alla Roma la prossima stagione?

“Ho un contratto. Se gioco, rimarrò. Ma non ho intenzione di passare molto tempo in panchina”.

Ci sono voci secondo cui Tammy Abraham potrebbe tornare in Inghilterra. La sua decisione può influenzare la tua?

“Non credo che lo farà”.

Fonte: ashkenttimes.uz