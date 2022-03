Pronti 35 milioni per la nuova Roma

AS ROMA NEWS – Al netto delle scelte che saranno fatte, nel mercato giallorosso scorrerà “carburante” francese, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Dai prestiti di Cengiz Under, Pau Lopez e Justin Kluivert arriverà denaro fresco per rinforzare la squadra di José Mourinho. Ha fatto notizia il blitz parigino di Tiago Pinto, che avrebbe avuto come obiettivo anche un sondaggio per Hugo Ekitike, attaccante del Reims classe 2002, che in stagione ha già segnato 10 gol in 21 presenze.

Alto 190 centimetri, origini camerunensi, Ekitike ha già attirato l’interesse di Newcastle e West Ham, ma su di lui ci sono anche Barcellona, Atletico Madrid, Arsenal e Tottenham, ma anche Milan, Psg e Lione sono interessate. Costa già circa 20 milioni.

Il reparto intorno a Tammy Abraham sarà ribaltato e se il futuro di Zaniolo è da scrivere, sembra in partenza Shomurodov. Dai tre prestiti in Ligue 1 di cui sopra arriveranno 35 milioni di euro, un tesoretto che sarà investito per accontentare Mourinho.

Si va da obiettivi storici come Granit Xhaka e Marcos Senesi ad altri nomi, come quello di Conor Gallagher. Centrocampista classe 2000, di proprietà del Chelsea e attualmente in prestito al Crystal Palace: non è escluso che possa essere girato alla Roma, visto tutto quello che sta accadendo in società ai Blues.

Abbina fisicità e qualità e il suo futuro sarà deciso a giugno. La Roma sarebbe interessata a chiudere l’operazione in prestito. La sensazione è che il mercato estivo giallorosso sarà quello per una sorta di anno zero e bisognerà scegliere al meglio: vietato sbagliare.

Fonte: Gazzetta dello Sport