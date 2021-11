Kumbulla, nessuna lesione muscolare. Il difensore sarà valutato giorno per giorno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Buone notizie per la Roma di Josè Mourinho: Marash Kumbulla, che aveva dovuto abbandonare il campo dopo circa 15 minuti della sfida tra la sua Albania e l’Inghilterra, non ha riportato nessuna lesione muscolare.

Per il difensore giallorosso solo risentimento al flessore della gamba destra. Il calciatore ex Hellas Verona è rientrato nella Capitale e le sue condizioni, come filtra da Trigoria, verranno dunque valutate giorno per giorno.

La sua presenza contro il Genoa, prossimo impegno di campionato in programma per domenica prossima, resta però in forte dubbio.