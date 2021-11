Vecino chiede la cessione, la Roma ci pensa. Per Dalot la strada è impervia

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Con la pausa delle nazionali e l’avvicinarsi di gennaio, il calciomercato torna protagonista sulle pagine dei quotidiani. Il punto della situazione viene fatto dall’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), che parla delle difficoltà da parte del club giallorosso di arrivare a dama con i suoi principali obiettivi.

Per Dalot, terzino portoghese del Manchester United che Mourinho vorrebbe tornare ad allenare anche a Trigoria, la strada sembra essere piuttosto impervia: i Red Devils vorrebbero cederlo solo a titolo definitivo e non in prestito come gradirebbe la Roma.

La situazione potrebbe sbloccarsi qualora gli inglesi riuscissero ad acquistare prima un altro terzino destro: lo United vuole Trippier, ma l’affare è complicato. Ecco perchè il giro di terzini tra Roma, Manchester e Atletico Madrid non appare affatto scontato.

Tutto fermo sul fronte Zakaria: il centrocampista svizzero ha diverse offerte sul tavolo, liberandosi a parametro zero. Il mediano sogna la Premier, mentre in Italia c’è la Juventus davanti a tutte. L’unica possibilità della Roma è accordarsi con il Borussia già da gennaio versando un indennizzo ai tedeschi, ma poi andrebbe comunque convinto il calciatore.

Le alternative a centrocampo non mancano: piace Grillitsch (di cui parliamo in questo articolo) dell’Hoffenheim, ma occhio a Matias Vecino. Il calciatore uruguaiano, 30 anni, ha chiesto la cessione all’Inter: “Negli ultimi mesi sto vivendo una situazione che non era quella che mi aspettavo a inizio stagione in base a quello di cui avevo parlato con l’allenatore e con il club”, ha detto il centrocampista nerazzurro.

“Il calcio è fatto di momenti, a volte positivi e a volte negativi. È chiaro che se questi ultimi aumentassero, credo che con l’Inter dovremo discutere, sempre col massimo rispetto, per trovare una soluzione buona per tutti“. La Roma ci pensa.