Kvaratskhelia, Giuntoli: “Napoli più veloce a prenderlo di Roma e Juve”. Sfuma Vina al Galatasaray

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Anche la Roma era interessata all’acquisto di Kvaratskhelia, giovane attaccante georgiano poi finito al Napoli dove sta già facendo grandi cose.

A rivelare l’indiscrezione di mercato è il ds degli azzurri, Cristiano Giuntoli, nell’intervista apparsa oggi sulle pagine del Corriere dello Sport: “Siamo stati più rapidi di Juve, Roma e Real Sociedad, perché lui non era mai uscito dal nostro taccuino”.

Sfuma intanto il trasferimento di Vina al Galatasaray: Il terzino uruguaiano nell’ultimo giorno di mercato aveva accettato la corte del club turco. L’affare, infatti, è saltato proprio per ragioni tempistiche.

Avendo imbastito l’operazione nelle ore finali della finestra del mercato, la trattativa non è andata a buon fine proprio perché non c’è stato il tempo materiale di comporre il puzzle necessario per vestire del giallorosso turco l’ex Palmeiras. Se ne riparlerà a gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport